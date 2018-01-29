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Rakibine tüküren futbolcuya 6 maç men

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Rakibine tüküren futbolcuya 6 maç men
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da forma giyen 24 yaşındaki futbolcu Fuka Arthur Masuaku, 6 maçtan men cezası aldı.

İngiltere Futbol Federasyonundan (FA) yapılan açıklamada, Federasyon Kupası 4. tur maçında Wigan takımından Nick Powell'a tükürmesi nedeniyle kırmızı kart gören West Ham United'ın defans oyuncusu Masuaku'ya 6 maçtan men cezası verildiği bildirildi.

Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Masuaku, West Ham United'ın Crystal Palace, Watford, Burnley, Brighton & Hove Albion, Liverpool ve Swansea City maçlarında forma giyemeyecek.

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