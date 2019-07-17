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Premier Lig'e 2.7 milyar euro yatırdılar

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Gelecek sezon dünyanın en iyi liginde mücadele edecek 20 takımın 14'ünün sahibi yabancı yatırımcılar… 14 yabancı yatırımcının bu kulüpleri almak için kasasından toplam 2 milyar 712 milyon 53 bin euro çıktı. En çok parayı Manchester United'ı 2005 yılında 880 milyon euro karşılığında alan Glazer ailesi ödedi

Premier Lig'e 2.7 milyar euro yatırdılar
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Dünyanın en popüler ligi şüphesiz İngiltere Premier Ligi… Tüm futbolseverlerin tutkuyla takip ettiği Premier Lig'deki takımlar, birçok yabancı yatırımıcının da gözdesi durumunda bulunuyor. KPMG Football Benchmark ekibi, Premier Lig kulüplerindeki yabancı patronlarını araştırdı. Gelecek sezon dünyanın en iyi liginde mücadele edecek 20 takımın 14'ünün sahibi yabancı yatırımcılar… 14 yabancı yatırımcının bu kulüpleri almak için kasasından toplam 2 milyar 712 milyon 53 bin euro çıktı.

Real Madrid ve Barcelona yükselenleri kaptı

En çok parayı ise Manchester United'ı 2005 yılında 880 milyon euro karşılığında alan Grazer ailesi ödedi. ABD'li iş adamı Stan Kroenke, 2018 yılında 602 milyon euroya Arsenal tek sahibi olurken, New England Sports, Liverpool'u hisselerini 2010 yılında 334 milyon euro karşılığında aldı. Southampton'ın hisseleri ise Lander Sports'a 233 milyon euroya satıldı. Premier Lig'deki ilk yabancı yatırımcı olan Rus iş adamı Roman Abramovich, Chelsea'yi satın almak için 2003 yılında 156 milyon euro verdi.

Premier Lig takımı satın almak bir hayaldir

KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Premier Lig çok büyük Pazar ve yabancı yatırımcılar için de büyük bir fırsat oluyor. Dünyanın en büyük liginde bir takım sahibi olmak büyük yatırımcıların hayalidir. Bu sayede kendi şirketlerinin büyümesini sağlıyorlar. Hem de bir İngiliz kulübü sahibi olmanın heyecanını yaşıyorlar'' dedi.

İşte Premier Lig'in yabancı sahipleri:

TAKIM

SAHİBİ

ÜLKE

SENE

ÖDEDİĞİ ÜCRET (EURO)

M.United

Glazer Ailesi

ABD

2005

880 milyon

Arsenal

Stan Kroenke

ABD

2018

602 milyon

Liverpool

New England Sports

ABD

2010

334 milyon

Southampton

Lander Sports

Çin

2017

234 milyon

M.City

Mansour bin Zayed

BAE

2008

167 milyon

Chelsea

Roman Abramovich

Rusya

2003

156 milyon

C.Palace

Apollo Global Management

ABD

2015

111,5 milyon

Wolves

Fosun International

Çin

2016

50 milyon

Leicester City

Srivadd hanaprabha Ailesi

Tayland

2010

43 milyon

Aston Villa

Nassef Sawiris (NSWE)

Mısır

2018

33,5 milyon

Watford

Pozzo Ailesi

İtalya

2012

23 milyon

Sheffield

Prince Abdullah bin Musa'ad

Suudi

2013

12 milyon

Bournemouth

Maxim Denim

Rusya

2019

Açıklanmadı

Everton

Farhad Moshiri

İran

2019

Açıklanmadı
Etiketler; #Premier Lig #İngiltere
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