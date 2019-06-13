 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Düzova liderlik aşkına kazandı
Düzova liderlik aşkına kazandı
22 0
Doğadaki canlıları unutmayalım
Doğadaki canlıları unutmayalım
17 0
 
Park girişine zehirli et attılar
Park girişine zehirli et attılar
21 0
YDÜ şampiyonluğa yakın
YDÜ şampiyonluğa yakın
15 0
Cinsel Yönelim Terimleri
Cinsel Yönelim Terimleri
27 0
Türkiye'nin göz bebeği: Bozcaad
Türkiye'nin göz bebeği: Bozcaad
47 0
Rakım 2 bin metrenin üzerinde ve nesli tehlikede
Rakım 2 bin metrenin üzerinde ve nesli tehlikede
8 0
banner82

Premier Lig dev derbiyle açılacak

banner27

İngiltere Premier Lig'de 2019 - 2020 sezonunun fikstürü belli oldu. 9 Ağustos'ta başlayacak ilk hafta, dev bir maça sahne olacak. Şampiyonluğun iki güçlü adayı Manchester United ile Chelsea, Old Trafford Stadı'nda kozlarını paylaşacak

banner315
Premier Lig dev derbiyle açılacak
banner267

İngiltere Premier Ligi'nde, 2019 - 2020 sezonunun fikstürü çekildi.

Ada'da yeni sezon 9 Ağustos'ta Liverpool - Norwich maçıyla başlayacak.

İngiltere'de sezonun ilk haftası, dev bir maça da sahne olacak. 6 sezondur şampiyonluk hasreti çeken Manchester United, sezonu evinde Chelsea maçıyla açacak.

Premier Lig'de son iki sezonun şampiyonu Manchester City ise ilk haftada West Ham United ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Ada'nın bir başka önemli ekibi Arsenal ise Newcastle United'a konuk olacak.

Cenk Tosun'un takımı Everton ise sezonu Crystal Palace deplasmanında açacak.

Geçen sezon amansız bir şampiyonluk yarışı veren Liverpool ile Manchester City, 12'inci haftada Anfield'ta kozlarını paylaşacak.

Ada'da ikinci haftada Manchester City - Tottenham, üçüncü haftada Liverpool - Arsenal, dördüncü haftada Arsenal - Tottenham, altıncı haftada Chelsea - Liverpool, yedinci haftada da Manchester United - Arsenal maçları oynanacak.

İngiltere derbisi olarak bilinen Manchester United - Liverpool maçına ise dokuzuncu haftada Old Trafford Stadı ev sahipliği yapacak.

Merseyside derbisinde Liverpool ile Everton, 15'inci haftada Anfield'da kozlarını paylaşacak.

Etiketler; #Premier Lig #MANU #Chelsea
banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.