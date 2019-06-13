Premier Lig dev derbiyle açılacak

İngiltere Premier Lig'de 2019 - 2020 sezonunun fikstürü belli oldu. 9 Ağustos'ta başlayacak ilk hafta, dev bir maça sahne olacak. Şampiyonluğun iki güçlü adayı Manchester United ile Chelsea, Old Trafford Stadı'nda kozlarını paylaşacak

İngiltere Premier Ligi'nde, 2019 - 2020 sezonunun fikstürü çekildi. Ada'da yeni sezon 9 Ağustos'ta Liverpool - Norwich maçıyla başlayacak. İngiltere'de sezonun ilk haftası, dev bir maça da sahne olacak. 6 sezondur şampiyonluk hasreti çeken Manchester United, sezonu evinde Chelsea maçıyla açacak. Premier Lig'de son iki sezonun şampiyonu Manchester City ise ilk haftada West Ham United ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ada'nın bir başka önemli ekibi Arsenal ise Newcastle United'a konuk olacak. Cenk Tosun'un takımı Everton ise sezonu Crystal Palace deplasmanında açacak. Geçen sezon amansız bir şampiyonluk yarışı veren Liverpool ile Manchester City, 12'inci haftada Anfield'ta kozlarını paylaşacak. Ada'da ikinci haftada Manchester City - Tottenham, üçüncü haftada Liverpool - Arsenal, dördüncü haftada Arsenal - Tottenham, altıncı haftada Chelsea - Liverpool, yedinci haftada da Manchester United - Arsenal maçları oynanacak. İngiltere derbisi olarak bilinen Manchester United - Liverpool maçına ise dokuzuncu haftada Old Trafford Stadı ev sahipliği yapacak. Merseyside derbisinde Liverpool ile Everton, 15'inci haftada Anfield'da kozlarını paylaşacak.