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Peter Crouch futbolu bıraktı

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Liverpool ve Tottenham Hotspur'un da aralarında yer aldığı 11 kulüpte forma giyen 38 yaşındaki İngiliz futbolcu, emekli olduğunu açıkladı

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Peter Crouch futbolu bıraktı
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İngiliz futbolcu Peter Crouch, aktif futbol hayatını noktaladığını duyurdu.

Kariyerinde Portsmouth, Aston Villa, Liverpool, Tottenham Hotspur ve Stoke City'nin de aralarında yer aldığı 11 kulüpte forma giyen 38 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından futbolu bıraktığını açıkladı.

Premier Lig kariyerinde 108 kez fileleri havalandıran Crouch, Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşadığı Liverpool formasıyla 2007 yılında da UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde oynadı.

Deneyimli futbolcu, İngiltere Milli Takımı'nda 42 maçta şans buldu ve 22 gol attı. 

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