PAOK şampiyonluk yolunda Pire’yi yaktı

Hamit SAKALLI

Yunanistan Ligi’nin 20. haftasında, Paok ile Olympiakos Pire şampiyonluk yolunda kritik bir öneme sahip mücadelede Selanik’te karşı karşıya geldiler.Toumba’da kapalı gişe oynanan mücadele baştan sona Paok’un üstünlüğünde geçti ve Paok şampiyonluk yolunda kritik bir virajı dönmeyi başardı. Paok dakikalar henüz 3’ü gösterirken Vierinha ile öne geçti. Ardından 20.dakikada Diego Biseswar ile farkı ikiye çıkaran Paok, ilk devreyi 2-0 önde kapattı. İkinci devre oyunda tempo düşerken, Paok 82.Dakikada Akpom ile farkı üçe çıkarmayı başardı. Olympiakos’un mücadeledeki tek golü ise 87.dakikada Podence’den geldi.