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PAOK başkanına rekor ceza

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Yunanistan Süper Ligi’nin 25'inci haftasında Selanik ekibi PAOK'un Tumba Stadı'nda AEK ile oynanan olaylı maçta sahaya girerek hakeme belindeki silahı gösteren PAOK'un başkanı Ivan Savvidis, üç yıl futboldan men cezası aldı

PAOK başkanına rekor ceza
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Yunanistan Süper Lig Üst Disiplin Kurulu, ligin 25'inci haftasında Selanik ekibi PAOK'un Tumba Stadı'nda AEK ile oynanan olaylı maça ilişkin cezaları açıkladı.

Kurul kararıyla, PAOK'un başkanı Ivan Savvidis'e 3 yıl futboldan men ve 100 bin euro para cezası verildiği bildirildi.
Öte yandan, maçı hükmen AEK kazandı ve 3 puanı alan taraf oldu. Ayrıca, 3 maç seyircisiz oynama ve 63 bin euro para cezası alan PAOK'un, bu sezon 3, gelecek sezon ise 2 puanının silineceği kaydedildi.
Başkan Savvidis, yaklaşık 3 hafta önceki PAOK-AEK mücadelesinde, PAOK'un tartışmalı şekilde iptal edilen golünün ardından çıkan olaylar esnasında takımını çekmek için sahaya girerken belindeki tabanca sebebiyle eleştirilmişti.
Karşılaşma, uzatmalarda tatil edilmiş, maçın ardından Yunanistan hükümeti ligi askıya alma kararı vermişti. Ligler bu hafta hükümet ve kulüpler arasında varılan disiplin cezalarına ilişkin anlaşmanın ardından yeniden başlayacak.

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