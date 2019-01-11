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Neymar'dan Barça'ya dönüş sinyali

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Paris Saint Germain'in yıldız futbolcusu Neymar'ın adı eski kulübüyle anılıyor. İspanyol basını Brezilyalı oyuncunun Barcelona'ya dönmek için çaba sarf ettiğini belirtti

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Neymar'dan Barça'ya dönüş sinyali
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Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar eski takımı Barcelona'ya dönmek istiyor.

İspanya’nın önde gelen gazetelerinden El Mundo'nun haberine göre, Neymar’ın Barcelona takımı yönetimiyle irtibata geçtiği öne sürüldü.

Haberde, 222 milyon Euro rekor bedelle Barça’dan Fransız takımına transfer olan Neymar'ın, bu isteğini babasını aratarak başkan Josep Maria Batomeu başta olmak üzere yönetim kurulu üyelerine illetiği belirtildi.

Bu konuşmalara yakından tanık olan kaynaklar, görüşmelerin geçtiğimiz sezon sonunda başladığını ve yakın tarihe kadar devam ettiğini doğruladılar. 

Barcelona takım yetkilileri ise transfer dedikodusuna son noktayı koydu.

Futbolcunun eski kulübü Barcelona’ya açmış olduğu 63 milyon Euroluk bir tazminat davası bulunduğunu ve mevcut koşullar altında görüşmelerin devam edemeyeceği belirtildi. 

Geçtiğimiz günlerde Neymar’ın PSG’deki mutsuz olduğu haberleri yayılmaya başlamış, kulübün antrenörü Thomas Tuchel ise futbolcunun Fransız kulübünde çok mutlu olduğunu duyurmuştu.

Yılda ortalama 40 milyon Euro kazanan Neymar’ın Fransız takımı ile 2022 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. 

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