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Newcastle United artık Premier Lig'in en zengin kulübü

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İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, Suudi iş adamı Muhammed Bin Selman'a satıldı. Bu satışla birlikte Manchester City'nin tahtını ele geçiren Newcastle'ın bir çok flaş transfere imza atması bekleniyor

Newcastle United artık Premier Lig'in en zengin kulübü

Newcastle United'ın yeni sahibi, Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed Bin Selman oldu.

Suudi iş adamı, 260 milyar poundluk serveti ile bu alanda zirvede yer alan Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur'u da geride bıraktı. Manchester temsilcisinin Dubaili sahibi, 23 milyar poundluk bir servete sahip... 

Newcastle United'ı satın alan Muhammed Bin Selman'ın takıma yapacağı yatırımlarla ilgili senaryoları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

Teknik direktör adayları; Rafael Benitez, Massimiliano Allegri ve Mauricio Pochettino

Ligde 13. sırada yer alan Newcastle'ın teknik direktör Steve Bruce ile yollarını ayırması bekleniyor. Ada basınında ismi ön plana çıkan adaylar ise Rafael Benitez, Massimiliano Allegri ve Mauricio Pochettino... 

Önümüzdeki sezon takımın ilk hedefinin Şampiyonlar Ligi'ne katılmak olduğu öne sürülürken, bu çerçevede transferler yapılacağı konuşuluyor.

Antoine Griezmann, Arturo Vidal ve Willian transfer listesinde

İtalyan basını, Muhammed Bin Selman'ın transfere 280 milyon pound ayırdığını manşetlerine taşırken, ilk hedef olarak da Antoine Griezmann gösterildi.

Barcelona'da beklenen performansı sergileyemeyen Fransız yıldızının yanı sıra takım arkadaşı Arturo Vidal'in de Kuzey İngiltere yolcusu olduğu ifade edildi.

Chelsea ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Willian da Newcastle United'ın radarındaki bir başka yıldız.

Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed Bin Selman'ın, önümüzdeki 2-3 yıl içinde rüya bir kadro kuracağı iddia ediliyor

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