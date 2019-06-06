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Muslera'ya River Plate kancası

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River Plate, Galatasaraylı Fernando Muslera'nın peşini bırakmıyor. Geçen sezon tecrübeli kaleci ile ilgilenen Arjantin ekibi, yeniden harekete geçti

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Muslera'ya River Plate kancası
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Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, River Plate'ın markajından kurtulamıyor.

Geçen sezonun başından itibaren yıldız kaleci ile ilgili girişimde bulunan Arjantin ekibi, sarı-kırmızılılardan istediği yanıtı alamamıştı.

Görüşmeler devre arasında da devam etmiş ve River Plate'in teklifi yine reddedilmişti.

Arjantin ekibinin yeni bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.

Teknik direktör Fatih Terim, Uruguaylı file bekçisinin satılmasını istemiyor. Yönetimin vereceği karar merakla bekleniyor.

2011 yılından beri Galatasaray'ın başarısı için mücadele eden Muslera, bu sezon 45 maçta görev yaptı.

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