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Muslera'dan Dünya Kupası'nda rekor

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Uruguay, Dünya Kupası’nda gol yemeden adını son 16’ya yazdırırken Fernando Muslera kalesinde devleşti. Muslera, iki Dünya Kupası’nda grup maçlarında gol yemeyen ilk kaleci oldu

Muslera'dan Dünya Kupası'nda rekor
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Rusya’da düzenlenen turnuvada A grubunda mücadele eden Uruguay, 3 maçını da kazandı ve son 16 turunda Portekiz’in rakibi oldu.

Rusya, Suudi Arabistan ve Mısır engellerini gol yemeden aşan Uruguay’da Muslera güven veren oyunuyla beğeni topladı ve tarihe geçti. Muslera, iki Dünya Kupası’nda grup maçlarında gol yemeyen ilk kaleci oldu.

Fernando Muslera, 2010 yılında Güney Afrika’da düzenlenen Dünya Kupası’nda da grup aşamasında kalesini gole kapatmıştı. 32 yaşındaki tecrübeli kaleci, Rusya maçında 100’üncü kez Uruguay formasıyla sahaya çıktı..

Uruguaylı eldiven, Dünya Kupası tarihinde en çok maça çıkan Uruguaylı futbolcu unvanınında da sahibi oldu.

Muslera, Dünyanın en büyük futbol organizasyonunda 14 kez Uruguay kalesini korudu. Musleralı Uruguay, Rusya’daki turnuvada gol yemeyen tek takım olmayı da başardı.

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