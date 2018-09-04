Mourinho, 1 yıllık hapis cezasına razı oldu

Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde vergi kaçırmakla suçlanan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, ertelenmiş bir yıl hapis cezasını içeren bir anlaşmayı kabul etti

El Mundo gazetesinin ulaştığını belirttiği nihai anlaşma metnine göre, Mourinho, 2011 ve 2012'de imaj hakları kullanımından elde ettiği ve Karayipler'de bulunan Britanya Virjin Adaları'nda kurulu bir şirketten aldığı parayı İspanya Hazinesinden sakladığını yazılı olarak kabul edecek.

Britanya Virjin Adaları'nın yanı sıra İrlanda ve Yeni Zelanda'daki off-shore şirketleri, 3,3 milyon avroyu bulan geliri gizlemek için kullanmakla suçlanan Mourinho, anlaşma kapsamında ertelenmiş bir yıl hapis cezasına razı oldu.

3,3 milyon avronun yüzde 60'ına denk gelen 1,9 milyon avro da para cezası ödeyecek olan Mourinho, anlaşma sayesinde mahkemeye çıkmayacak ya da hapse girmeyecek.

İlgili mahkeme, İspanya Hazinesi ile Mourinho'nun avukatları arasında varılan anlaşma konusunda bilgilendirilecek.

55 yaşındaki Portekizli teknik direktör, Haziran 2016'dan bu yana İngiltere'nin Manchester United takımını çalıştırıyor.

İspanyol yetkililer, son yıllarda yoğun bir şekilde vergi kaçakçılığıyla mücadeleye başladı.

Real Madrid'in eski oyuncusu Cristiano Ronaldo, 2 yıl ertelenmiş hapis ve 18 milyon avro para cezasına çarptırılmış, Lionel Messi ve Javier Mascherano da vergi kaçırmaktan suçlu bulunmuştu.