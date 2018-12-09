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MLS'de şampiyon Atlanta United

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Atlanta United, final maçında Portland Timbers'ı 2-0 yenerek Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) şampiyon oldu

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MLS'de şampiyon Atlanta United
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Lig şampiyonunun belirlendiği 2018 MLS Kupası final maçı, ABD'nin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadı'nda Atlanta United ile Portland Timbers arasında oynandı.

Portland Timbers'ı 39. dakikada Josef Martinez ve 54. dakikada Franco Escobar'ın attığı gollerle 2-0 mağlup eden Atlanta United, şampiyonluğa ulaştı.

Bir dönem İspanya ekibi Barcelona ve Arjantin Milli Takımı'nı da çalıştıran Arjantinli Gerardo Martino teknik direktörlüğündeki Atlanta United, tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etti.

Los Angeles Galaxy, 1996'dan beri oynanan MLS'de 5 şampiyonlukla en başarılı takım konumunda bulunuyor.

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