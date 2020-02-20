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Messi'den Ronaldo'ya övgü

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Lionel Messi'den, ezeli rakibi Cristiano Ronaldo'ya övgü... Portekizli futbolcunun gösterdiği performansa şaşırmadığını belirten Barcelonalı yıldız, ''Ronaldo birçok özelliğe sahip ve minimum seviyede bile başarılı olabiliyor'' dedi

Messi'den Ronaldo'ya övgü

Lionel Messi, futbolda dünyanın 1 numarası olma konusunda rakip gösterildiği Cristiano Ronaldo'nun performansı hakkında konuştu.

Barcelona forması giyen yıldız futbolcu, Ronaldo'nun inanılmaz işler başardığını söyledi.

Arjantinli süper yıldız, ''Ronaldo gol atmayı çok seviyor. Birçok özelliğe sahip ve minimum seviyede bile başarılı olabiliyor. Juventus'ta gösterdiği performans şaşırtıcı değil'' ifadesini kullandı.

Juventus'ta ikinci sezonunu geçiren Cristiano Ronaldo, İtalyan ekibiyle çıktığı 29 maçta 24 kez fileleri sarsarken, 3 de gol pası verdi.

Bu sezon Barcelona ile 27 karşılaşmada forma giyen LionelMessi ise 19 kez fileleri havalandırırken, 16 kez de arkadaşlarını golle buluşturdu.

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