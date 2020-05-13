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Merih Demiral antrenmanlara başladı

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Merih Demiral'dan sevindirici haber geldi. Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla antrenmanlara başladığını duyurdu

Merih Demiral antrenmanlara başladı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus'ta oynayan Merih Demiral, ocak ayında geçirdiği ameliyatın ardından sahada antrenmanlara başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki milli futbolcunun iyileşmesinin kademeli olarak devam ettiği ve sahada çalışmalara döndüğü belirtildi.

Merih Demiral da Instagram hesabından antremandaki bir fotoğrafını paylaşarak, "Başladık... Daha Güçlü" yorumunu yaptı.

Serie A'da 13 Ocak'ta Juventus ile Roma arasında oynanan maçta sol dizinden sakatlanan ve ameliyat edilen Merih'in 6-7 ay sahalardan uzak kalacağı duyurulmuştu.

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