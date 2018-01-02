Liverpool, Coutinho için fiyatı artırdı

Barcelona'nın Coutinho ısrarı sürüyor. İngiliz basını, fırsattan yararlanmak isteyen Liverpool'un Coutinho için 160 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiğini yazdı

Philippe Coutinho'nun adı Barcelona ile anılmaya devam ediyor. Katalan kulübü, Liverpool'da başarılı bir sezon geçiren Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmak için tüm imkanlarını seferber etmeye hazırlanıyor.

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre ise; Barcelona'nın Coutinho konusunda ısrarcı olmasını fırsat bilen Liverpool, astronomik bir bedel talep edecek. Telegraph gazetesi söz konusu rakamın 160 milyon euro olacağı iddiasını gündeme getirdi. Liverpool yaz döneminde Barcelona'nın 115 milyon Sterlin’lik teklifine ret yanıtı vermişti.

YAPILAN GAF PAHALIYA PATLADI

Transfer iddiaları gündemdeki yerini korurken Barcelona'nin forma sponsoru Nike 2017'nin son gününde büyük bir gafa imza attı.

Söz konusu firma, kendi internet sitesinden bir mesaj yayınladı ve mesajda "Coutinho, Barcelona'yı ayağa kaldırmaya hazır. 2017- 2018 Barcelona formalarını alıp, arkasına sihirbazın adını yazdırabilirsiniz" ifadelerine yer verdi. Bu mesaj yaklaşık bir saat sonra fark edildi ve internet sitesinden kaldırıldı.

Liverpool'un Premier League'de Burnley ile oynadığı maçın kadrosunda yer almayan Coutinho, bu sezon 20 maçta 12 gol atıp 8 asist yaptı.