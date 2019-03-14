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Liverpool çeyrek finalde

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Liverpool çeyrek finalde
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Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu dün oynanan iki kritik maçla sona erdi.
Bayern Münih 0-0'ın rövanşında kendi evinde Premier Lig'de şampiyonluğa oynayan Liverpool'u ağırladığı maçta rakibine 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Liverpool çeyrek finale yükseldi. Maçta Liverpool 26.dakikada Mane’yle öne geçerken 39. dakikada Matip’in kendi kalesine attığı golle ilk devre 1-1 sona erdi. 69. Dakikada Van Dijk Liverpool’u yeniden öne geçirirken, maçın skorunu Mane attığı golle belirledi.

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