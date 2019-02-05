Liverpool'a West Ham çelmesi

Premier Lig'de lider Liverpool, deplasmanda West Ham ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Liverpool ile 2. sıradaki Manchester City'nin arasındaki puan farkı 3'e indi

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Liverpool, deplasmanda West Ham ile 1-1 berabere kaldı.

Lider Liverpool, Londra Stadyumu'nda West Ham'e konuk oldu. Liverpool, mücadelenin 22. dakikasında Senagalli Sadio Mane'nin golüyle 1-0 öne geçti.

West Ham, 28. dakikada Michail Antonio'nun golüyle eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda başka gol olmayınca mücadele beraberlikle tamamlandı.

Bu skorla, Liverpool puanını 62 yaparken, en yakın rakibi Manchester City ile arasındaki puan farkı da 5'ten 3'e düştü.

Ligde, Tottenham 57 puan ile üçüncü, Chelsea 50 puan ile dördüncü ve Manchester United ise 47 puan ile beşinci sırada yer alıyor.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI KIZIŞTI

İngiltere Premier Lig’de lider Liverpool, deplasmanda West Ham United ile 1-1 berabere kaldı. Bu skorla zirvede en yakın takipçisi Manchester City ile olan puan farkı 3’e indi. Ada’da zirve iyice kızışırken Manchester City, Çarşamba günü deplasmanda Everton’ı yenmesi halinde Liverpool Aralık ayından bu yana ilk kez zirveden inecek.

Premier Lig’de 25 hafta geride kaldı. Liverpool’un 62, Manchester City’nin de 59 puanı var. Fakat Manchester ekibi averaj olarak Liverpool’dan üstün.

Manchester City, Çarşamba günü deplasmanda Cenk Tosun’un da formasını giydiği Everton ile oynayacak. Daha sonra Pazar günü de sahasında Chelsea’yi ağırlayacak. Liverpool’un bu haftaki rakibi ise Bournemouth.

Şampiyonluğu çok isteyen Liverpool, 1989-90 sezonundan beri ligde bu sevinci yaşayamadı.