banner107
Cihangir, küçük köyün büyük hikayesini yazdı
Cihangir, küçük köyün büyük hikayesini yazdı
37 0
Ve Yakın Doğu Melekleri yine finalde
Ve Yakın Doğu Melekleri yine finalde
7 0
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
347 0
Girne – Hamitköy maçı belirleyeci olacak
Girne – Hamitköy maçı belirleyeci olacak
212 0
Doğancı yolu yarıladı
Doğancı yolu yarıladı
101 0
Gözler son biletlerde olacak
Gözler son biletlerde olacak
192 0
“O kupa gelecek”
“O kupa gelecek”
176 0
Motodrag heyecanı, Aydınköy’de yaşandı
Motodrag heyecanı, Aydınköy’de yaşandı
35 0
banner82
banner147

Lewandowski transferi rafa kalktı

banner27

Real Madrid, Robert Lewandowski transferini askıya aldı. İspanyol devi, Bayern Münih'in 100 milyon Avroluk bonservis talebinden dolayı transferi şimdilik rafa kaldırdı

Lewandowski transferi rafa kalktı
banner137

Şampiyonlar Ligi'nde finale kalsa da lig yarışında Barcelona'nın gerisine düşen Real Madrid kadrosunu yeni yıldızlarla güçlendirmek istiyor.

Bir süredir Robert Lewandowski için Bayern Münih'in nabzını yoklayan Real Madrid, 100 milyon Avroluk bonservis talebi karşısında geri adım attı.

Haber, Alman Sky Televizyonunda da doğrulandı; bir süredir devam eden pazarlıkların Polonyalı futbolcunun yüksek maliyeti nedeniyle askıya alındığı ifade edildi.

Bayern Münih Sportif Direktörü Karl-Heinz Rummenigge, bir yıl daha sözleşmesi bulunan golcü oyuncu için "Şanslıyız çünkü Levandowski önümüzdeki sezon da bizimle olacak" ifadelerini kullandı.

Alman basınında ise Levandowski'nin artık Almanya dışına çıkmak istediği ve bu yüzden menajerini değiştirdiği ifade ediliyor.

Polonyalı golcü 5 yıl formasını giydiği Borussia Dortmund'tan 2014 yılında Bayern Münih'e bonservissiz transfer olmuştu.

Alman kulübüyle 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcunun yeni adresinin Dünya Kupası'ndan sonra netleşmesi bekleniyor.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.