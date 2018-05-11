Lewandowski transferi rafa kalktı

Real Madrid, Robert Lewandowski transferini askıya aldı. İspanyol devi, Bayern Münih'in 100 milyon Avroluk bonservis talebinden dolayı transferi şimdilik rafa kaldırdı

Şampiyonlar Ligi'nde finale kalsa da lig yarışında Barcelona'nın gerisine düşen Real Madrid kadrosunu yeni yıldızlarla güçlendirmek istiyor.

Bir süredir Robert Lewandowski için Bayern Münih'in nabzını yoklayan Real Madrid, 100 milyon Avroluk bonservis talebi karşısında geri adım attı.

Haber, Alman Sky Televizyonunda da doğrulandı; bir süredir devam eden pazarlıkların Polonyalı futbolcunun yüksek maliyeti nedeniyle askıya alındığı ifade edildi.

Bayern Münih Sportif Direktörü Karl-Heinz Rummenigge, bir yıl daha sözleşmesi bulunan golcü oyuncu için "Şanslıyız çünkü Levandowski önümüzdeki sezon da bizimle olacak" ifadelerini kullandı.

Alman basınında ise Levandowski'nin artık Almanya dışına çıkmak istediği ve bu yüzden menajerini değiştirdiği ifade ediliyor.

Polonyalı golcü 5 yıl formasını giydiği Borussia Dortmund'tan 2014 yılında Bayern Münih'e bonservissiz transfer olmuştu.

Alman kulübüyle 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcunun yeni adresinin Dünya Kupası'ndan sonra netleşmesi bekleniyor.