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Kololli’nin gol sevinci, hendekte son buldu

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UEFA Avrupa Ligi'nde Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca ile İsviçre temsilcisi Zürih arasında oynanan maçta Benjamin Kololli, attığı golün ardından tribünlere koşarken, sahayla tribün arasındaki boşluğu fark etmeyerek hendeğin içine düştü

Kololli’nin gol sevinci, hendekte son buldu
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UEFA Avrupa Ligi'nde Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca ile İsviçre temsilcisi Zürih arasında oynanan maçta Benjamin Kololli, gol sevinci sırasındaki yaşadığı kaza maçın önüne geçti.

Attığı golün ardından tribünlere koştu, sahayla tribün arasındaki boşluğu fark etmeyen futbolcu sevinci sırasında düştü. Herkesin endişeye kapıldığı anlar sonrasında oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan geçtiğimiz gece oynanan maçlarla başladı. Birbirinden çekişmeli geçecek olan maçlarda takımların tek hedefi kazanmak. A grubunda oynanan Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca ile İsviçre temsilcisi Zürih'in maçı gündeme oturdu.

Karşılaşmayı Zürih, golcü futbolcusu Benjamin Kololli'nin 61. dakikadaki attığı golle 1-0 yendi ve 3 puanın sahibi oldu ama Benjamin Kololli'nin gol sevinci sırasındaki yaşadığı kaza maçın önüne geçti. 26 yaşındaki futbolcu attığı golün ardından tribünlere koştu, sahayla tribün arasındaki boşluğu fark etmeyen futbolcu sevinci sırasında düştü. Herkesin endişeye kapıldığı anlar sonrasında oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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