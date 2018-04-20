banner107
Gece yıkanmanın faydaları
Gece yıkanmanın faydaları
155 0
Kadın cinayetine müebbet
Kadın cinayetine müebbet
58 0
Gönyeli, Süper Lig kapısını araladı
Gönyeli, Süper Lig kapısını araladı
102 0
Kartal şampiyonluğa kanat çırpıyor
Kartal şampiyonluğa kanat çırpıyor
131 0
63 0
Bademin 9 önemli faydası
Bademin 9 önemli faydası
74 0
Kalavaç’ta buram buram Kıbrıs kokan gün
Kalavaç’ta buram buram Kıbrıs kokan gün
70 0
Mağusa’nın ağası Çanakkale
Mağusa’nın ağası Çanakkale
306 0
banner82
banner147

Klopp'tan flaş karar

banner27

Liverpool menajeri Jurgen Klopp gelecek planlarını anlattı. Liverpool'dan ayrıldıktan sonra teknik direktörlüğe 1 yıl ara vereceğini söyleyen Klopp Bayern Münih'ten ise teklif almadığını dile getirdi

Klopp'tan flaş karar
banner137

2015 yılında Liverpool'un başına geçen Jurgen Klopp sözleşmesini 2022 yılına kadar uzatmıştı... Alman teknik adam kontratı bitene kadar Liverpool'da kalmaya kararlı görünüyor. 
Liverpool'daki görevinin sona ermesinin ardından futbola 1 yıl ara vereceğini dile getiren Klopp birçok teknik adamdan daha erken emekli olacağını da söyledi. İlerleyen yaşlarına karşın hala çalışmaya devam eden teknik adamlara büyük saygı duyduğunu dile getiren Klopp; "Ancak ben yedek kulübesinde ölmek istemiyorum. Liverpool'daki görevim bittiğinde 1 yıl tatil yapacağım konusunda aileme söz verdim. Sonrasında ne olacağına ise bakacağız" dedi.

Bavyera ekibinin kendisiyle görüştüğü iddialarını kesin bir dille yalanlayan Klopp; "Çalıştırdığım hiçbir takımda sözleşmeme herhangi bir ayrılık maddesi koydurmadım... Bayern yönetimi hem böyle bir maddenin olmayışı hem de Liverpool'da mutlu olduğumu bildiğinden,, benimle hiç temasa geçmedi" diye konuştu...

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.