Kıbrıslı Rum bisikletçiler, Erciyes'e tırmandı

Kıbrıslı Rum bisikletçilerin de aralarında bulunduğu 100 dağ bisikleti sporcusu Kayseri Erciyes'te gerçekleşen IXS Downhill Bisiklet Avrupa Kupası müsabakalarına katıldı

Erciyes, Avrupa kıtası dışında ilk kez Kayseri’de gerçekleşen IXS Downhill Bisiklet Avrupa Kupası müsabakalarına ev sahipliği yaptı, müsabakaya Kıbrıslı Rum bisikletçilerin de aralarında bulunduğu 100 dağ bisikleti sporcusu katılım gösterdi.

Erciyes, Avrupa kıtası dışında ilk kez Kayseri'de gerçekleşen IXS Downhill Bisiklet Avrupa Kupası müsabakalarına ev sahipliği yaptı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şampiyonanın ödül töreninde yaptığı konuşmada Erciyes'in Türkiye'nin yegane downhill parkuruna sahip olduğunu belirtti.

Uluslararası spor camiasının en prestijli organizasyonlarından olan IXS Downhill Avrupa Kupası heyecanı Türkiye'nin tek downhill bisiklet parkurlarının bulunduğu Erciyes Bike Park'ta yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş ile Uluslararası Bisiklet Federasyonu (Union Cycliste Internationale) UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Türkiye'de ilk kez organize edilen Avrupa Kupası, Erciyes Dağı'ndaki zorlu parkurlarda nefes kesici görüntülere sahne oldu.