Kane krallık yarışında arayı açıyor

2018 Dünya Kupası'nda son 16 turu geride kalırken Harry Kane gol krallığı yarışında zirvede yalnızlaşıyor

2018 Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışında yer alan futbolculardan Harry Kane, son 16 turunda ağları havalandırarak toplam gol sayısını 6'ya çıkardı ve rakipleriyle arasındaki farkı açtı.

Belçikalı Romelu Lukaku 4 golle takibini sürdürürken, Portekizli Cristiano Ronaldo 4, İspanyol Diego Costa ise 3 golle turnuvaya veda etti.

PENALTI SAYISI 28'E YÜKSELDİ

İlk kez uygulan Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının yardımıyla henüz grup aşamasında turnuva tarihinin en yüksek penaltı sayısına ulaşılan turnuvada, son 16 turunda hakemler 4 kez penaltı düdüğünü çaldı.

Son 16 turunda Fransa'dan Diego Griezmann, Rusya'dan Artem Dzyuba ve İngiltere'den Harry Kane penaltı atışlarını golle sonuçlandırırken, Hırvatistan'dan Luka Modric ise penaltıdan faydalanamadı.

Dünya Kupası'ndaki toplam penaltı sayısı 28'e yükselirken, bunların 21'i golle sonuçlandı.

KENDİ KALESİNİ GOL ATAN OYUNCU SAYISI 10'A ÇIKTI

Dünya Kupası'nın son 16 turunda 24 gole imza atılırken, toplam gol sayısı 146'ya, maç başı gol ortalaması ise 2,61'e yükseldi.

Henüz grup aşaması sonlanmadan kendi kalesine en çok gol atılan Dünya Kupası konumuna gelen turnuvanın son 16 turu aşamasında da gelenek bozulmadı.

Rusya'dan Sergei Ignashevich, İspanya maçında kendi kalesine gol atarken, turnuvada aynı şanssızlığı yaşayan oyuncuların sayısı 9'dan 10'a yükseldi.

MUSLERA KALESİNDE İLK KEZ GOL GÖRDÜ

Grup maçlarında kalesini gole kapayan Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı Fernando Muslera ise takımının Portekiz'i 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği karşılaşmada ilk kez kalesinde gol gördü.