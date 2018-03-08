Kadın futbolunda en iyiler belli oldu

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) tarafından belirlenen "yılın en iyi 11 kadın oyuncusu" açıklandı.

FIFPro'dan yapılan açıklamaya göre, 45 ülkeden 4 bin 100 üst lig kadın futbolcunun oylarıyla belirlenen 2017 yılının en iyi 11'i belli oldu.

Son iki sezondur UEFA Şampiyonlar Ligi, Fransa Ligi ile Fransa Kupası'nı üst üste kazanarak tarihe geçen Olympique Lyon'dan, yılın 11'ine 4 oyuncu seçildi.

EN ÇOK OYU MARTENS ALDI

En çok oyu alan kadın futbolcu ise geçen yıl FIFA ve UEFA tarafından da yılın futbolcusu seçilen Barcelonalı Lieke Martens oldu.

Meslektaşları tarafından bin 251 oy alan Martens, Hollanda Milli Takımı'nın geçen yıl UEFA Avrupa Şampiyonası'da kupaya uzanmasında başrolü oynayarak turnuvanın oyuncusu seçilmişti.

Yılın en iyi 11'i şöyle:

Kaleci: Hedvig Lindahl (Chelsea)

Defans: Lucy Bronze (Olympique Lyon), Nilla Fischer (Wolfsburg), Wendie Renard (Olympique Lyon), Irene Parades (Paris Saint-Germain)

Orta saha: Camille Abily (Olympique Lyon), Dzsenifer Marozsan (Olympique Lyon), Marta Vieira da Silva (Orlando Pride)

Forvet: Pernille Harder (Wolfsburg), Lieke Martens (Barcelona), Alex Morgan (Orlando Pride)