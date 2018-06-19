Japonya tarih yazdı

Dünya Kupası H Grubu maçında Japonya, Kolombiya'yı 2-1 mağlup ederek turnuvaya 3 puan ile başladı. Dünya Kupası tarihinde ilk kez bir Asya ülkesi Güney Amerika ülkesini mağlup ederken 2018 Dünya Kupası'nın ilk kırmızı kartı da bu maçta çıktı

2018 FIFA Dünya Kupası'nda Kolombiya ile Japonya, H Grubu'nun ilk maçında Saransk şehrindeki Mordovia Arena'da karşı karşıya geldi.

3. dakikada Kagawa'nın vuruşunda Carlos Sanchez, topa elle müdahale etti ve hakem penaltı verdi. Mücadelenin hakemi, bu pozisyonun ardından Sanchez'e kırmızı kart gösterdi. Böylece Sanchez, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda kırmızı kart gören ilk isim oldu.

6. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Kagawa, topu ağlara göndererek Japonya'yı 1-0 öne geçirdi.

39. dakikada sağ çaprazdan kazanılan frikikte topun başına geçen Quintero, barajın altından yaptığı vuruşla golü buldu. Yerden giden top, kaleci Kawashima'nın müdahalesine rağmen çizgiyi geçti ve Kolombiya 1-1'lik eşitliği yakaladı.

İlk yarı 1-1 berabere sona erdi.

73. dakikada Honda'nın sol kanattan kullandığı kornerde, Osako'nun kale sahasında yaptığı kafa vuruşunda direğe de çarpan top ağlara gitti: 1-2.

Gruptaki ikinci maçlar 24 Haziran Pazar günü oynanacak. Bu maçlarda japonya, Senegal ile Kolombiya da Polonya ile karşılaşacak.