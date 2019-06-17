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James Rodriguez belirsizliği

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Copa America’da Arjantin’i 2-0 yenen Kolombiya’da yıldız oyuncu James Rodriguez de oynuyor. Kiralık olarak oynadığı Bayern Münih’ten ayrılan Rodriguez yeni takımını bekliyor

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James Rodriguez belirsizliği
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Copa America’da Kolombiya’nın yıldızlar topluluğu Arjantin’i 2-0 yenmesinin ardından mikrofonlar James Rodriguez’e uzatıldı. 

Kiralık olarak oynadığı Bayern Münih’ten ayrılan James Rodriguez, Real Madrid’te de düşünülmüyor. Napoli’nin radarında olan Rodriguez, geleceği hakkında henüz bilgi sahibi olmadığını söyledi.

James Rodriguez, Arjantin maçıyla ilgili olarak da “İyi oynadık. Çok sağlamdık. Fiziksel bir oyun ortaya koyduk. Kolombiyalılar için çok güzel bir gündü. Birlikte oynadığımızda herkes için daha kolay oluyor. Şimdi önümüzdeki maçlara bakmamız gerekiyor. Rehavete kapılmadan sakin ve temkinli olmalıyız.” dedi.

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