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İspanya’da 5 futbolcuda koronavirüs pozitif çıktı

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İspanya’da 5 futbolcuda koronavirüs pozitif çıktı

İspanya 1. ve 2. futbol liglerinde antrenmanlara başlamak için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testine giren futbolculardan 5'inin sonucu daha pozitif çıktı.

La Liga kurumundan yapılan açıklamada, sonuçları pozitif olan oyuncuların durumunun takip edileceği, tekrar yapılacak testlerde üst üste 2 kez negatif çıkması halinde futbolcuların antrenmanlara geri dönebilecekleri belirtildi.

Test sonuçları pozitif olan 5 futbolcunun isimleri ise açıklanmadı.

İspanya'da daha önce Granada'dan Yangel Herrera, Real Sociedad'dan Alex Remiro ve Atletico Madrid'den Renan Lodi'nin koronavirüse yakalandığı bildirilmişti.

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