İngiltere'den 2018 Dünya Kupası'ndan çekilme tehdidi

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, Wiltshire bölgesinde zehirlenerek hastaneye kaldırılan ajan Sergei Skripal'in zehirlenmesinde Rusya'nın parmağı olduğunun kanıtlanması durumunda İngiltere'nin Dünya Kupası'ndan çekileceğini söyledi

Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın 2010 yılında takas ettiği casuslardan Sergey Skripal ile kızı bilinmeyen bir maddeyle zehirlendi. İngiltere, topraklarındaki bu saldırıya duyarsız kalmadı ve saldırının ardından Rusya'nın olması durumunda 2018 Dünya Kupası'ndan çekilebileceklerini açıkladı.

İngiltere Dışışleri Bakanı Boris Johnson, Rusya vatandaşı ve İngiliz istihbarat birimi MI-6 için çalışan Skripal ile kızının zehirlenmesine tepki gösterdi. İngiltere Parlementosu'ndaki konuşmasında durumun rahatsız verici olduğunu söyleyen Johnson,"Olayda bir devletin parmağının olduğunun anlaşılması durumunda uygun ve kuvvetli bir şekilde cevap verilecek" dedi.

Johnson, İngiltere topraklarında masum hayatların korunması için gerekli her türlü adımın atılacağını ve bunun ardında Putin'in olması halinde sağlam bir yanıt vereceklerini söylerken; İngiltere Futbol Federasyonu, konuyla ilgili bir açıklama yapmayı reddetti.

2018 Dünya Kupası'na ev sahibi Rusya ile birlikte katılacak 31 takım arasında yer alan İngiltere; Tunus, Panama ve Belçika'nın da olduğu grupta mücadele edecek.

66 yaşındaki Skripal önceki gün bilinmeyen bir madde nedeniyle yanında bulunan 33 yaşındaki kızı ile birlikte zehirlenerek hastaneye kaldırılmıştı. Durumu ciddiyetini koruyan Skripal, 2010 yılında yüksek düzeyli bir ajan değişimi operasyonunda yer almıştı.

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006 yılında Sergey Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti. 2010 yılında ABD'de tutuklanan 10 Rus ajan, Avusturya'nın başkenti Viyana'ya götürülmüş ve Rusya'nın casuslukla suçlayıp hapse mahkum ettiği 4 kişi ile takas edilmişti. Takas sonrası serbest bırakılan emekli Rus albay Skripal, daha sonra İngiltere'ye sığınmıştı.Rusya, İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6 için Avrupa'da gizli görevlerde bulunan Skripal'in 1990'lı yıllardan itibaren İngiliz istihbaratına sızdırdığı bilgiler karşılığında 100 bin dolar para aldığını açıklamıştı.