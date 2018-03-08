Bayern Münih Teknik Direktörü Heynckes, yeni sezonda göreve devam etmesinin söz konusu olmadığını belirterek "Thomas Tuchel'ın Bayern Münih teknik direktörlüğü için yeterli kaliteye sahip olduğunu düşünüyorum" dedi

Şampiyonlar Ligi 1/16 turunda Beşiktaş'ın rakibi olan Bayern Münih'te teknik direktör Jupp Heynckes veliahtını açıkladı.

Ekim başında Ancelotti'nin yerine göreve geldiğinde de sezon sonuna kadar teknik direktörlüğü kabul ettiğini açıklayan Heynckes, Sportbild'e verdiği röportajda bu fikrinin değişmediğinin altını çizdi. Heynckes, "Uli (Höness) ne derse desin, sezon sonunda görevden ayrılıyorum. İkimiz de birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Bu konuda düşüncelerimi en baştan söyledim. Bu fikrimin değişmemesi Uli ile ilişkilerimizi de bozmaz. Şu anda bir rüya görüyor olabilir ama her rüya da gerçek olmaz" diye konuştu.

Bayern Münih Başkanı Uli Höness'in "Bayern, Almanca konuşan bir teknik adamla yola devam edecek" açıklamasını çok yerinde bulduğunu belirten Heynckes, "Zaman zaman Bayern'in başına uluslararası bir ismin, Şampiyonlar Ligi kazanmış bir teknik adamın gelmesi gerektiği konuşulur. Ama şimdi hakim olan kriterlerden biri de Almanca konuşması. Bu şok iyi. Almanca, yabancı teknik adamlar için öğrenilmesi zor bir dil. Almanca bilen, iyi konuşan bir teknik adamla kulübün kimliği de daha iyi uyuşuyor. Ortak dil İngilizce ile insanların ruhunun derinlerine inemiyorsun. Tercüman aracılığıyla da işler iyi gitmiyor" ifadelerini kullandı.