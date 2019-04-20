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Herkes gitti, bir o kaldı

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Karim Benzema, Real Madrid'e geleli tam 10 yıl oldu. 'Gitmez' denen Ronaldo bile gitti fakat o 2009 yılından beri birçok forvet 'eskitmeye' devam ediyor

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Herkes gitti, bir o kaldı
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Raul Gonzalez, Gonzalo Higuain, Ruud van Nistelrooy, Emmanuel Adebayor, Alvaro Morata, Jese, Joselu, Javier Hernandez, Borja Mayoral ve Mariano Diaz...
Bu isimler Real Madrid'de Karim Benzema'nın şu ana kadar oynadığı forvetlerden bazıları... 2009 yılında Lyon'dan 26 milyon euro'ya Real Madrid'e transfer olan Fransız forvet, birçok forvetle birlikte oynadı, tam 219 gol attı. Herkes gitti ama o kaldı. 
İstikrarıyla dikkat çeken Karim Benzema'nın kariyerinde de altyapı dahil sadece iki takım var: Lyon ve Real Madrid. 
Zinedine Zidane'ın gelmesinin ardından takımda birçok değişiklik yapılacak fakat Karim Benzema'nın takımda yine devam edeceği neredeyse kesin gibi. 
Fransız teknik adam şimdi Benzema'nın yanına forvet bakıyor. Adayların arasında Mbappe, Neymar, Jovic, Hazard gibi isimlerin adı geçiyor. 
Benzema 31 yaşında. 4 yıl önce ortaya çıkan skandallardan sonra milli takım kariyeri sonlanmıştı. Buna karşın Fransız yıldız hala dünyanın üst düzey forvetlerinden biri.

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