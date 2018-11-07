Galatasaray turu zora soktu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Almanya'nın Schalke 04 takımına 2-0 yenildi.
Karşılaşmanın 4. dakikasında Muslera'nın büyük hatası sonucu Guido Burgstaller'in golüyle Schalke 1-0 öne geçti.
57. dakikada Mark Uth'un golüyle Schalke farkı 2'ye çıkardı: 2-0
Karşılaşma Schalke'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Grubun diğer maçında Porto, kendi sahasında Lokomotiv Moskova'yı 4-1 yendi.
Bu sonuçların ardından Porto 10 puanla ilk sırada yer alırken, Schalke 8 puanla 2. sırada, temsilcimiz Galatasaray 4 puanla 3. sırada yer aldı. Grubun son sırasında yer alan L.Moskova'nın puanı bulunmuyor.