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Galatasaray turu zora soktu

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Galatasaray turu zora soktu
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında deplasmanda  Almanya'nın Schalke 04 takımına 2-0 yenildi.

Karşılaşmanın 4. dakikasında Muslera'nın büyük hatası sonucu Guido Burgstaller'in golüyle Schalke 1-0 öne geçti.

57. dakikada Mark Uth'un golüyle Schalke farkı 2'ye çıkardı: 2-0

Karşılaşma Schalke'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Grubun diğer maçında Porto, kendi sahasında Lokomotiv Moskova'yı 4-1 yendi. 

Bu sonuçların ardından Porto 10 puanla ilk sırada yer alırken, Schalke 8 puanla 2. sırada, temsilcimiz Galatasaray 4 puanla 3. sırada yer aldı. Grubun son sırasında yer alan L.Moskova'nın puanı bulunmuyor.

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