Galatasaray evinde kayıp

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Real Madrid’e 1-0 yenildi

Stat: Türk Telekom.

Hakemler: Daniele Orsato, Lorenzo Manganelli, Alessandro Giallatini (İtalya).

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk (Dk. 46 Feghouli), Nzonzi, Seri (Dk. 77 Emre Mor), Belhanda (Dk. 67 Ömer Bayram), Babel, Andone.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Kroos, Casemiro, Valverde (Dk. 79. Rodriguez), Rodrygo (Dk. 82 Jovic), Hazard (Dk. 79 Junior), Benzema.

Gol: Dk. 18 Toni Kroos (Real Madrid).

UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu 3. hafta maçında Galatasaray ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Maçı konuk ekip 1-0 kazandı.

Karşılaşmanın 18. dakikasında Real Madrid'i öne geçiren golü Toni Kroos kaydetti.

Bu sonuçla Real Madrid puanını 4'e yükseltirken, Galatasaray 1 puanda kaldı.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Belhanda'nın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Andone'nin şutunu Courtois çelmeyi başardı.

Üst üste poziyonlar yakalayan temsilcimiz 11. dakikada Seri'nin kullandığı serbest vuruşta Andone ceza sahasında bomboş kaldı. Vuruşunu Courtois kornere çeldi.

Bu kez 12. dakikada etkili olan Galatasaray savunma arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Babel iyi kontrol yapamayınca top auta gitti.

GOL: Galatasaray'da Seri'nin hatalı pasında topla buluşan Hazard ceza sahasına girdi, ardından geriye çevirdiği topa gelişine çok iyi bir vuruş yapan Kroos Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi.

23. dakikada Nagatomo'nun sol kanattan yaptığı ortaya yakın direkte Andone kafasını vurdu. Top üstten auta gitti.

24. dakikada Real Madrid'in yakaladığı hızlı hücum fırsatında ceza sahasında topla buluşan Rodrygo'nun vuruşu yandan auta gitti.

28. dakikada bu kez Real Madrid etkili olurken, ceza sahasının sol çaprazında Luyindama ile bire birde kalan Hazard'ın vuruşu Muslera'nın kucağında kaldı.

34. dakikada sol kanattan gelişen hücumda top kale önündeki Belhanda'nın bir adım önünden geçince pozisyon kaçtı.

38. dakikada Babel'in sol kanattan içeri yerden çıkardığı topa gelişine vuran Belhanda'nın şutunu Courtois iki hamlede kontrol etti.

40. dakikada etkili olan Real Madrid'de hızlı hücumda ceza yayı üzerinde topla buluşan Benzema'nın vuruşu üstten auta gitti.

42. dakikada Galatasaray'da Andone sol kanattan son çizgiye inmeye çalıştı. İçeri çevirdiği topa ise Carvajal müdahale etti. Sarı-kırmızılılar köşe vuruşu kullandı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Real Madrid 1-0 önde bitirdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

53. dakikada savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Benzema, Luyindama ile bire birde kaldı. Ardından ceza sahasında yaptığı vuruşu Muslera parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

65.dakikada Benzema'nın pasıyla Muslera'yla karşı karşıya kalan Hazard, Uruguaylı kaleciyi geçtikten sonra boş kaleye vuruşunu yaptı ama top üst direkten döndü.

75. dakikada Marcelo'nun sol kanattan verdiği pasında yakın direkte gelişine bir vuruş yapan Benzema'nın köşeye giden şutunu Muslera uzanarak kurtardı.

84. dakikada Ömer Bayram'ın sağ kanattan yakın direğe ortasında kafayı Nzonzi vurdu. Top üstten auta gitti

87. dakikada Emre Mor'un kullandığı köşe vuruşunda Luyindama gerilerden gelip çok iyi yükseldi. Kafa vuruşu savunmaya çarpıp bir kez daha kornere gitti.