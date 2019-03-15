Fransızların gözü Muslera’da

Paris Saint Germain, Fernando Muslera'yı takibe aldı. Başkan Nasser Al Khelafi'nin, sarı kırmızılı ekibe 15 milyon Euro'luk bir teklif önereceği iddia edildi

Fransa basını, Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ile Paris Saint Germain'in ilgilendiğini öne sürdü.

Yeni sezon öncesinde kaleci arayışında olduğu iddia edilen Fransız devi, Uruguaylı kaleciyi takibe aldı.

Daha önce Paris Saint Germain'in Alman kalecisi Kevin Trapp ile ilgilenen Galatasaray, süreci yakından takip ediyor.

Paris ekibinin başkanı Nasser Al Khelafi'nin, Muslera için 15 milyon euro'luk bütçe ayırdığı ve sezon sonunda bu transferi bitirmek istediği belirtiliyor.

Bu ücreti kabul etmeyi planlayan Galatasaray yönetimi, bonservisi PSG’de olan ve sezonu Frankfurt’ta kiralık olarak geçiren Kevin Trapp'ı kadrosuna katmak istiyor.

Fransız devinin Trapp konusunda ne yanıt vereceği merak konusu.

Teknik Direktör Fatih Terim'in de bu satışa sıcak baktığı belirtiliyor.