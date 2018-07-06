Fransa adını yarı finale yazdırdı

Stat: Nizhny Novgorod
Hakemler: Nestor Pitana, Hernan Maidana, Juan Pablo Belatti (Arjantin)
Uruguay: Muslera, Caceres, Godin, Gimenez, Laxalt, Nandez (Dk. 73 Urreta), Torreira, Bentacur (Dk. 59 Rodriguez), Vecino, Suarez, Stuani (Dk. 59 Gomez)
Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba, Kante, Mbappe (Dk. 88 Dembele), Griezmann (Dk. 90 3 Fekir), Tolisso (Dk. 80 N'Zonzi), Giroud
Goller: Dk. 40 Varane, Dk. 61 Griezmann (Fransa)
2018 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Uruguay ile Fransa karşı karşıya geldi.
Nizhny Novgorod Stadı'nda Arjantinli hakem Nestor Pitana'nın yönettiği mücadeleyi Fransa 2-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.
Uruguay karşısında ilk yarıyı 40. dakikada Raphael Varane'ın attığı golle 1-0 önde kapatan Fransa, 61. dakikada Antoine Griezmann'ın attığı golle mücadeleden 2-0 üstün ayrıldı.
Fransa, yarı final mücadelesini 10 Temmuz Salı günü saat 21.00'de Saint Petersburg Stadı'nda oynayacak.
Karşılaşmanın 40. dakikasında Fransa öne geçti. Griezmann'ın kulladığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Varane kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1
44. dakikada Uruguay beraberliğe çok yaklaştı. Ceza alanında Caceres'in kafa vuruşunda kaleci Lloris topu son anda çeldi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Godin'in vuruşunda, top üstten auta çıktı.
Fransa, ilk yarıyı Uruguay karşısında 1-0 önde tamamladı.
61. dakikada Fransa farkı ikiye çıkardı. Tolisso'nun pasıyla ceza alanı önünde topla buluşan Griezmann'ın sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Muslera'nın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 0-2
Uruguay'ı 2-0 yenen Fransa, 2006 yılından bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda yarı finale yükselme başarısını gösterdi.