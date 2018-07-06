banner107
Dünya bugün daha yavaş dönecek
Dünya bugün daha yavaş dönecek
20 0
Bunun adı vahşet!
Bunun adı vahşet!
59 0
Kaymaklı allem gallem
Kaymaklı allem gallem
194 0
Kenan'ı Süper Lig’e, Sakallı hazırladı
Kenan'ı Süper Lig’e, Sakallı hazırladı
359 0
Burçlar yalnızken ne yapabilir
Burçlar yalnızken ne yapabilir
79 0
Stonite üçüncü ülke ihracatıyla zincirleri kırdı
Stonite üçüncü ülke ihracatıyla zincirleri kırdı
101 0
Yeni bir gezegenin doğumu
Yeni bir gezegenin doğumu
33 0
Ülkede idam için imza kampanyası başlatıldı
Ülkede idam için imza kampanyası başlatıldı
50 0
banner82
banner147

Fransa adını yarı finale yazdırdı

banner27

2018 FIFA Dünya Kupası'nda Uruguay'ı 2-0 mağlup eden Fransa, yarı finale yükselen ilk takım oldu

Fransa adını yarı finale yazdırdı
banner137

Stat: Nizhny Novgorod

Hakemler: Nestor Pitana, Hernan Maidana, Juan Pablo Belatti (Arjantin)

Uruguay: Muslera, Caceres, Godin, Gimenez, Laxalt, Nandez (Dk. 73 Urreta), Torreira, Bentacur (Dk. 59 Rodriguez), Vecino, Suarez, Stuani (Dk. 59 Gomez)

Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba, Kante, Mbappe (Dk. 88 Dembele), Griezmann (Dk. 90 3 Fekir), Tolisso (Dk. 80 N'Zonzi), Giroud

Goller: Dk. 40 Varane, Dk. 61 Griezmann (Fransa)

2018 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Uruguay ile Fransa karşı karşıya geldi.

Nizhny Novgorod Stadı'nda Arjantinli hakem Nestor Pitana'nın yönettiği mücadeleyi Fransa 2-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Uruguay karşısında ilk yarıyı 40. dakikada Raphael Varane'ın attığı golle 1-0 önde kapatan Fransa, 61. dakikada Antoine Griezmann'ın attığı golle mücadeleden 2-0 üstün ayrıldı.

Fransa, yarı final mücadelesini 10 Temmuz Salı günü saat 21.00'de Saint Petersburg Stadı'nda oynayacak.

Karşılaşmanın 40. dakikasında Fransa öne geçti. Griezmann'ın kulladığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Varane kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1

44. dakikada Uruguay beraberliğe çok yaklaştı. Ceza alanında Caceres'in kafa vuruşunda kaleci Lloris topu son anda çeldi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Godin'in vuruşunda, top üstten auta çıktı.

Fransa, ilk yarıyı Uruguay karşısında 1-0 önde tamamladı.

61. dakikada Fransa farkı ikiye çıkardı. Tolisso'nun pasıyla ceza alanı önünde topla buluşan Griezmann'ın sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Muslera'nın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 0-2

Uruguay'ı 2-0 yenen Fransa, 2006 yılından bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda yarı finale yükselme başarısını gösterdi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.