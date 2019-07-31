 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Babutsalar tükeniyor
Babutsalar tükeniyor
45 0
Altan'ın yıldızı parlıyor
Altan'ın yıldızı parlıyor
268 0
 
Hayat Pahalılığı kesintisine yargı freni
Hayat Pahalılığı kesintisine yargı freni
45 0
Pro’da Akbil, Semi-Pro’da Özteknik zafere sürdü
Pro’da Akbil, Semi-Pro’da Özteknik zafere sürdü
35 0
Pedallar bu kez Mağusa içinde döndü
Pedallar bu kez Mağusa içinde döndü
37 0
70 0
Her başarılı futbolcunun arkasında fizyoterapist vardır
Her başarılı futbolcunun arkasında fizyoterapist vardır
39 0
banner82

FIFA, yılın futbolcusu ve teknik direktörü adaylarını açıkladı

banner27

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2019 yılının en iyi futbolcusu ve teknik direktörü adaylarını açıkladı

FIFA, yılın futbolcusu ve teknik direktörü adaylarını açıkladı
banner267

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 10'ar isimden oluşan en iyi futbolcu ve en iyi teknik direktör aday listeleri belli oldu.

Aday listesi, milli takım teknik direktör ve kaptanları ile taraftar ve gazeteciler tarafından yapılacak oylamanın ardından 3'e düşürülecek. Kazanan isimler 23 Eylül'de açıklanacak.

Yılın en iyi futbolcusu adayları şunlar:

Cristiano Ronaldo (Juventus), Frenkie de Jong (Ajax/Barcelona), Matthijs de Ligt (Ajax/Juventus), Eden Hazard (Chelsea/Real Madrid), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Sadio Mane (Liverpool), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Barcelona), Muhammed Salah (Liverpool), Virgil van Dijk (Liverpool)

Yılın en iyi teknik direktörü adayları ise şunlar:

Djamel Belmadi (Cezayir Milli Takımı), Didier Deschamps (Fransa Milli Takımı), Marcelo Gallardo (River Plate), Ricardo Gareca (Peru Milli Takımı), Pep Guardiola (Manchester City), Jurgen Klopp (Liverpool), Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur), Fernando Santos (Portekiz Milli Takımı), Erik ten Hag (Ajax), Tite (Brezilya Milli Takımı).

Etiketler; #FIFA
banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.