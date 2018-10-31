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FIFA'dan ömür boyu men cezası

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FIFA'dan ömür boyu men cezası
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FIFA, Gana'nın eski futbol federasyonu Başkanı Kwesi Nyantakyi'yi rüşvet ve yolsuzluk gerekçeleriyle ömür boyu spordan men etti.

Nyantakyi'nin 500 bin İsviçre frangı para cezası aldığı da belirtildi.

Kwesi Nyantakyi, kendisini iş adamı olarak tanıtan gazeteciden bir otel odasında 65 bin dolar rüşvet almıştı.

Rüşvet aldığını kabul eden Ganalı spor adamı, Federasyonun başkanlığı görevinden de istifa etmişti.

Nyantakyi, FIFA Konseyi üyeliğinden ve Afrika Futbol Konfederasyonu'ndaki asbaşkanlık görevinden de ihraç edilmişti.

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