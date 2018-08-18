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Everton, sezonun ilk galibiyetini aldı

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İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında oynanan maçta Everton, sahasında Southampton'ı 2-1 yendi

Everton, sezonun ilk galibiyetini aldı
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Milli futbolcu Cenk Tosun'un ilk 11'de başlayıp, 75 dakika forma giydiği maçta Everton, Theo Walcott ve Richarlison'un golleriyle Southampton'ı 2-1 mağlup etti ve bu sezonki ilk galibiyetine ulaştı. Konuk takımın tek golünü ise Danny Ings kaydetti.

Transfer döneminde Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağlayan Leicester City, sahasında Wolverhampton'ı ağırladı. Matt Doherty'nin kendi kalesine attığı golle öne geçen ev sahibi ekip, James Maddison'un golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Leicester City'de forma giyen Jamie Vardy, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Çalışma izni çıkan ve dün takımla çalışmalara başlayan Çağlar Söyüncü ise 18 kişilik kadroda yer almadı.

Beşiktaş'tan kaleci Fabricio Ramirez'i kadrosuna katan Fulham, derbi maçta Tottenham'a 3-1 mağlup oldu. Tottenham'ın Lucas Moura, Kieran Trippier ve Harry Kane golleriyle 3 puana ulaştığı müsabakada, Fulham'ın golü Aleksandar Mitrovic'ten geldi.

Günün diğer maçlarında Bournemouth, deplasmanda West Ham United'ı 2-1 yenerken, Cardiff City ile Newcastle United golsüz berabere kaldı.

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