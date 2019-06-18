Eski UEFA Başkanı Platini gözaltında

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) eski başkanı Michel Platini'nin, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi süreciyle ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Fransa'nın en ünlü futbol yıldızlarından olan Platini, 2007'de UEFA başkanlığı görevine seçilmiş, 2015'e kadar da bu görevi yürütmüştü.

Le Monde gazetesi, Platini'nin Fransız polisi tarafından Paris'te gözaltına alındığı ve yolsuzlukla mücadele şubesine götürüldüğü belirtildi.

Ancak Platini 2015'te Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından Etik Komitesi'nin tavsiye kararının ardından 8 yıl futboldan men edilmiş, FIFA'nın etik kurallarını ihlal etmekle suçlanan Platini'nin cezası önce 6, daha sonra da 4 yıla indirilmişti.

Mart 2014'te Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için yarışan Katar adına çalışan bir şirketin, ev sahibi ülkeyi belirleyecek olan komite üyelerinden ve o dönem FIFA'nın başkan yardımcısı olan Jack Warner ve ailesine 2 milyon dolar ödeme yaptığı iddia edilmişti.

Yine Mart 2014'te İngiltere basınında yer alan haberlderde Asya Futbol Konfederasyonu başkanı Muhammed bin Hammam'ın Katar lehine lobi yapmaları karşılığında yetkililere toplamda 5 milyon dolar rüşvet verdiği iddiaları gündeme gelmişti.