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Dünya Kupası’nda günün programı

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Dünya Kupası’nda günün programı
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BUGÜN

C Grubu

13:00

Fransa - Avustralya

 TRT1, TRT4K, www.trtspor.com.tr

D Grubu

16:00

Arjantin - İzlanda

 TRT1, TRT4K, www.trtspor.com.tr

C Grubu

19:00

Peru - Danimarka

 TRT1, TRT4K, www.trtspor.com.tr

D Grubu

22:00

Hırvatistan - Nijerya

 TRT1, TRT4K, www.trtspor.com.tr

17 Haziran Pazar

E Grubu

15:00

Kosta Rika - Sırbistan

 TRT1, TRT4K, www.trtspor.com.tr

F Grubu

18:00

Almanya - Meksika

 TRT1, TRT4K, www.trtspor.com.tr

E Grubu

21:00

Brezilya - İsviçre

 TRT1, TRT4K, www.trtspor.com.tr
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