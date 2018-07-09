Dünya Kupası'nın en iyi dört takımı sahne alıyor

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde bugün Fransa ile Belçika karşı karşıya gelecek. Finale yükselecek ilk ekibin belirleneceği maçı saat 21.00'de başlayacak

2018 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları sona ererken, yarı final müsabakaları yarın başlayacak.

İsveç'i 2-0 ile geçen İngiltere 28 yıl aradan sonra en iyi dört takım arasına çıkarken, Uruguay'ı 2-0 yenen Fransa, Brezilya'yı 2-1 mağlup eden Belçika ve ev sahibi Rusya'yı penaltılar sonucunda eleyen Hırvatistan, yarı finale yükselen diğer takımlar oldu.

Yarı finalde ilk olarak bugün saat 21.00'de Fransa ile Belçika finale çıkma mücadelesi verecek. Yarı finalin bir diğer maçında ise 11 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de Hırvatistan ile İngiltere karşı karşıya gelecek.

İNGİLTERE, KANE ÖNDERLİĞİNDE YOLUNA DEVAM EDİYOR

2018 Dünya Kupası G Grubu'nu Belçika'nın arkasında 2'nci olarak bitiren İngiltere, son 16'da karşılaştığı Kolombiya'yı penaltılarda 4-3 yenerek en iyi sekiz takım arasına girmeyi başarmıştı. Penaltı atışlarında yaptığı kurtarışlarıyla takımının galibiyetinde büyük pay sahibi olan Pickford, 5 maçta 4 kez topu ağlarında görürken, gösterdiği iyi performansla takımına destek oldu. Çeyrek finalde İsveç'i 2 golle geçerek 28 yıl sonra yarı finale yükselen İngiltere, turnuvanın gol kralı Harry Kane'nin önderliğinde finale yükselmek adına Hırvatistan ile mücadele edecek.

BELÇİKA 32 YIL SONRA YARI FİNALDE

Son 16 turunda Japonya karşısında 2-0'dan geri gelerek 3-2'lik skorla galip gelen ve çeyrek finale yükselen Belçika, aynı zamanda da 52 yıl sonra 2 farkla geriye düştüğü maçı, 90 dakika sonunda kazanan ilk takım oldu. Son 16'da Japonya ile yaptığı maçı Vertonghen, Fellaini ve Chadli'nin golleriyle kazanan Belçika, bu sayede uzak doğu temsilcisi ile oynadığı son 5 maçta ilk kez kazanabildi. Belçika, çeyrek finalde ise turnuvanın favorilerinden Brezilya'yı 2-1'lik skorla saf dışı bırakarak 32 yıl sonra ilk kez yarı finalde yer aldı.

KUPANIN EN PAHALI TAKIMI FRANSA

Turnuvanın 1 milyar 410 milyon Euro'luk kadro değeri ile en pahalı takımı olan Fransa, grubundan lider çıkmayı başardı. Son 16'da ilk kez Dünya Kupası'nda forma giyen Mbappe'nin 2, Griezmann ve Pavard'ın 1'er golü ile Arjantin'i 4-3 yenen Fransa, adını en iyi 8 takım arasına yazdırdı. Çeyrek finalde, turnuvanın iyi takımlarından Portekiz'i son 16 turunda eleyen Uruguay ile karşılaşan Fransa, rakibini 2 golle geçerek yarı finalde Belçika'nın rakibi oldu.

HIRVATİSTAN'DA 20 YIL SONRA YARI FİNAL HEYECANI

2014 Dünya Kupası'nda gruplardan çıkamayan Hırvatistan, bu Dünya Kupası'nda Arjantin'le aynı gruba düşmesine rağmen lider olarak son 16'ya kalmayı başarmıştı. Son 16'da Danimarka'yı 1-1 biten maçın sonunda penaltı atışlarıyla yenen Hırvatistan, 16 yıl sonra kaldığı çeyrek finalde de ev sahibi Rusya'yı seri penaltı vuruşları sonrası 4-3 yenerek tam 20 yıl aradan sonra yeniden yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

İŞTE YARI FİNALİSTLERİ BEKLEYEN GELİR

2018 Dünya Kupası'nda yarı finalde mücadele edecek 4 ülke, sportif başarılarının yanı sıra ekonomik kazanç da elde edecek. Yarı finale kalan Fransa, Belçika, İngiltere ve Hırvatistan FIFA'dan en az 22 milyon Dolar alacak.

2018 Dünya Kupası'nda yarı finale kalan 4 takımın alacağı yüksek gelirler dikkat çekiyor. FIFA; organizasyonda şampiyon olacak takıma 38 milyon dolar verecek.

İkinci olan ülkenin kasasına ise 28 milyon dolar girecek. Üçüncülük kürsüsüne çıkacak takım, 24 milyon dolar kazanırken dördüncülükte kalan ülke 22 milyon doların sahibi olacak.