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Dünya Kupası'nı kazanan ülkeye servet

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FIFA, Dünya Kupası'nda katılımcı ülkelere adeta servet dağıtacak. Dev organizasyonda başarılarına göre toplam 400 milyon dolarlık bir rakam ülkelerin kasasına girecek

Dünya Kupası'nı kazanan ülkeye servet
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Uluslararası Futbol Federasyonu, 2018 Dünya Kupası katılımcısı 32 takıma başarılarına göre toplamda 400 milyon dolar ödeme yapacak.

Turnuva sonunda şampiyonluğa ulaşan takım 38 milyon dolar kazanacak.

2'inci olan takım 28 milyon dolar, 3'üncü olan takım ise 24 milyon dolar gelir elde edecek.

Turnuvada gruplardan çıkamayan takımların kasasına ise 8 milyon dolar girecek.

FIFA tarafından; takımların kazandığı miktarlar, federasyonların hesabına aktarılacak.

FIFA; aktarılan bu paraların öncelikli olarak takım içi ödemeleri için kullanılması yönünde tavsiye kararı aldı.

Aynı zamanda her takım, turnuva öncesi hazırlıklarını tamamlamaları için 1 buçuk milyon dolarlık bir gelir elde etti.  

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