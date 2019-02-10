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City, Chelsea’yi parçaladı

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İngilter İngiltere Premier League emier League'in 26. haftasında Manchester City 'in 26. haftasında Manchester City, kendi sahasında Chelsea'yi 6-0 mağlup etti

City, Chelsea’yi parçaladı
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İngiltere Premier League'de haftanın maçında Manchester City, Chelsea'yi ağırladığı karşılaşmada rakibini farklı mağlup etti ve şampiyonluk yolunda yarıştığı Liverpool'un Manchester United'a konuk olacağı hafta öncesinde önemli bir üç puanın sahibi oldu. Manchester City'nin gollerini 4 ve 80'de Raheem Sterling, üçüncüsü penaltıdan olmak üzere 13, 19 ve 56'da Sergio Aguero ile 25'te İlkay Gündoğan attı.

Üst üste üçüncü galibiyetini alan  Manchester City,  bir maç fazlası ile  65 puana ulaşarak Liverpool'u averajla geçip liderlik koltuğuna oturdu. Son 4 maçında 3. mağlubiyetini alan Chelsea ise 50 puanda kaldı. Chelsea, Premier League tarihinde ilk kez bir maçta 6 gol yedi.

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