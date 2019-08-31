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Chelsea’ye son dakika şoku

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İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Chelsea, evinde 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayınca Sheffield United ile 2-2 berabere kaldı

Chelsea’ye son dakika şoku
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İngiltere Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı Türkiye'nin Spor Kanalı'nda yaşandı. Ligin güçlü ekiplerinden Chelsea, Sheffield United ile 90. dakikada yediği gol sonrası 2-2 berabere kaldı.

Stamford Bridge Stadı'nda saat 17.00'de başlayan mücadele TRT SPOR'dan canlı yayınlandı.

Maçtan öne çıkanlar

Sheffield United kalecisi Henderson'un büyük hatasının ardından 19. dakikada Abraham topu ağlara gönderdi. Chelsea bu golle Sheffield karşısında 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 43. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Abraham takımı adına farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

Mücadelenin ilk yarısı Chelsea'nin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Sheffield United, yeni transfer Robison'ın 46. dakikada attığı golle Chelsea karşısında skoru 2-1'e getirdi.

90. dakikada oyuna sonradan giren Mousset'in vuruşunda top Chelsea'li savunma oyuncusu Zouma'ya çarparak ağlara gitti. Bu golle Sheffield United, skora dengeyi getirdi.

İkinci yarının sonuna 4 dakika eklendi.

Geri kalan dakikalarda başka gol olmayınca Chelsea, evinde Sheffield United ile 2-2 berabere kaldı.

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