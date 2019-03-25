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Bir rekor da İtalya’dan

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İtalya'da Juventus-Fiorentina kadın takımları arasında oynanan futbol maçını tam 39 bin taraftar takip etti ve bu sayı İtalya rekoru olarak tarihe geçti

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Bir rekor da İtalya’dan
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İtalya’da Juventus ve Fiorentina kadın futbol takımlarının maçını tribünlerde tam 39 bin taraftar takip etti.
İlk kez Allianz Stadyumu’nda maça çıkan Juventuslu kadın futbolcular sahadan da 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.
İtalya’da daha önce bir kadın futbol maçını bu kadar taraftar takip etmemişti. Bir önceki rekor 14 bindi.
Geçtiğimiz hafta İspanya’da da bir dünya rekoru kırılmış, Atletico Madrid-Barcelona maçını 60 bin 739 taraftar takip etmişti.

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