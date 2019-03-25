Bir rekor da İtalya’dan

İtalya'da Juventus-Fiorentina kadın takımları arasında oynanan futbol maçını tam 39 bin taraftar takip etti ve bu sayı İtalya rekoru olarak tarihe geçti

İtalya’da Juventus ve Fiorentina kadın futbol takımlarının maçını tribünlerde tam 39 bin taraftar takip etti.

İlk kez Allianz Stadyumu’nda maça çıkan Juventuslu kadın futbolcular sahadan da 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

İtalya’da daha önce bir kadın futbol maçını bu kadar taraftar takip etmemişti. Bir önceki rekor 14 bindi.

Geçtiğimiz hafta İspanya’da da bir dünya rekoru kırılmış, Atletico Madrid-Barcelona maçını 60 bin 739 taraftar takip etmişti.