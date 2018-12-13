Beşiktaş’tan, Avrupa'ya şok veda

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun son haftasında İsveç ekibi Malmö'ye sahasında 1-0 yenildi. Siyah-beyazlılar bu sonuçla grubunu 7 puanla üçüncü sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Vodafone Park'ta oynanan maçtaki tek golü 51'inci dakikada Antonsson attı. Bu arada temsilcimizde Quaresma maçın 65'inci dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı

Grupta Genk ve Malmö gruptan çıkan ekipler oldu.

Son karşılaşmaların ardından I grubunda oluşan puan durumu şöyle: