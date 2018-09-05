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Beckham'ın takımının adı "Inter Miami"

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Beckham'ın takımının adı "Inter Miami"
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Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) 2020 yılından itibaren mücadele edecek İngiliz eski yıldız oyuncu David Beckham'ın ortaklığını ve başkanlığını üstlendiği futbol takımının adı ve amblemi belli oldu.

Beckham, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, takımın adının "Club Internacı·onal de Futbol Mı·amı·" olarak belirlendiğini ve kısaca "Inter Miami" olarak anılacağını belirtti.

MLS'de ilk maçına 2020 yılında çıkacak Inter Miami'nin pembe, siyah ve beyaz renklerden oluşan ambleminde ise 2 pelikan ile 7 ışın saçan güneş yer alıyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan 43 yaşındaki eski futbolcu, "Dört yıl önce, bir kulüp sahibi olmayı düşledik. Bugün, adını ve amblemini duyurmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

2013 yazında aktif futbol yaşamını noktalayan Beckham, 1994'te adım attığı profesyonel kariyerinde ülkesinin Manchester United ve Preston North End, İspanya'nın Real Madrid, ABD'nin Los Angeles Galaxy, İtalya'nın Milan ve Fransa'nın Paris Saint-Germain takımlarında oynamıştı. Beckham, İngiltere Milli Takımı'nın formasını da 1996'dan 2009'a kadar 115 maçta giymişti.

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