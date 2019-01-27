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Bayern Munih, Ozan Kabak’lı Stutgart’ta acımadı

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Bayern Munih, Ozan Kabak’lı Stutgart’ta acımadı
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Bundesliga'nın 19. haftasında Ozan Kabak'ın formasını giydiği Stuttgart, deplasmanda Bayern Münih ile karşılaştı. 90 dakika sonunda Stuttgart, Bayern Münih'e 4-1 mağlup oldu.

Bayern'e galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Thiago Alcantara, 55. dakikada Christian Gentner, 71. dakikada Leon Goretzka, 84. dakikada Robert Lewandowski kaydetti.

Stuttgart'ın tek golünü ise 26. dakikada Anastasios Donis attı.

Galatasaray'ın 11 milyon euroya Stuttgart'a sattığı Ozan Kabak karşılaşmada 90 dakika forma giydi. Ozan Kabak'ın stoperdeki partneri 23 yaşındaki Oliver Kempf oldu.

90 dakika sahada klan Ozan Kabak 5 kez ile sahanın en fazla uzaklaştırma yapan oyuncusu oldu.

Bayern Münih bu galibiyetin ardından puanını 41'e çıkarırken, Stuttgart 14 puanda kaldı.

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