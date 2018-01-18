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Barcelona'nın yenilmezlik serisi bitti

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İspanya Kral Kupası çeyrek finalinin ilk ayağında Espanyol'a 1-0 mağlup olan Barcelona'nın 29 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Barcelona'nın yenilmezlik serisi bitti
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İspanya Kral Kupası çeyrek final ilk maçında Barcelona, deplasmanda Espanyol'a 1-0 yenildi.

Kupada Katalonya derbisinde Espanyol, Cornella-El Pra Stadı'nda Barcelona'yı konuk etti.

Barcelona, ilk yarıda birçok gol pozisyona girmesine rağmen değerlendiremedi ve takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

İkinci yarıda penaltı kazanan Barcelona'da 62. dakikada Lionel Messi'nin şutunu, kaleci Diego Lopez köşeden çıkardı.

88. dakikada Oscar Melendo'nun golüyle ev sahibi Espanyol, 1-0 öne geçti ve mücadele bu skorla bitti

Bu sonuçla, Barcelona'nın 29 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

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