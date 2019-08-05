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Barcelona'da Messi şoku

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Takıma yeni katılan Messi çıktığı ilk idmanda sağ baldırından sakatlandı. Arjantinli yıldızın ABD'de yapılacak sezon öncesi hazırlık kampına katılamayacağı açıklandı

Barcelona'da Messi şoku
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Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, Messi'nin sağ bacak arka alt adalesinde hissettiği ağrılardan dolayı bu sabahki antrenmanı yarıda bıraktığı belirtildi. Barcelona'nın bugün başlayacak ABD'deki sezon öncesi kampına dahil olmayacak Messi'nin, Barcelona kentinde kalarak, tedavi göreceği duyuruldu.

Sezon öncesi hazırlık çalışmaları kapsamında bu akşam ABD'ye gidecek Barcelona, burada 7 ve 10 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Napoli takımı ile hazırlık maçı yaparak, 11 Ağustos'ta Barcelona'ya dönecek.

Arjantin Milli Takımı ile Kupa Amerika'da mücadele eden Messi, yaz tatiline geç başlamasından dolayı Barcelona'nın sezon öncesi hazırlık çalışmalarına daha yeni katılmıştı.

Barcelona'nın temmuz ayı sonundaki Japonya kampına gitmeyen Messi, dün Nou Camp Stadı'nda Arsenal'e karşı oynanan Gamper Kupası maçında da yedek kulübesinde beklemişti.

Messi'nin, sakatlığından dolayı İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2019-2020 sezonunun ilk haftasında 16 veya 17 Ağustos'ta deplasmanda Athletic Bilbao ile yapılacak maçta da forma giyemeyebileceği belirtiliyor.

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