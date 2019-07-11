 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Finalin adı Williams-Halep
Finalin adı Williams-Halep
9 0
Böyle güzel bir görüntüye şahit olmak duygulandırdı
Böyle güzel bir görüntüye şahit olmak duygulandırdı
64 0
 
Mor-Der Halk Dansları ekibi Batum'u mest etti
Mor-Der Halk Dansları ekibi Batum'u mest etti
17 0
Afrika Kupası'nda yarı finalistler belli oluyor
Afrika Kupası'nda yarı finalistler belli oluyor
16 0
Hasan Çakmak’dan yeni kitap: YOL
Hasan Çakmak’dan yeni kitap: YOL
22 0
Geri dönüşüm neden yok?
Geri dönüşüm neden yok?
27 0
13'le ilgili 13 Gizemli Bilgi
13'le ilgili 13 Gizemli Bilgi
143 0
banner82

Barcelona'da Griezmann belirsizliği

banner27

Barcelona, Antoine Griezmann için beklemede. Katalan ekibi, bonservis bedeli için kaynak arayışını sürdürüyor. Kaynak sorunu çözülürse transferin bu hafta açıklanması bekleniyor

banner315
Barcelona'da Griezmann belirsizliği
banner267

Barcelona’da, Antoine Griezmann belirsizliği devam ediyor. Fransız yıldız için kulübü Atletico Madrid ile her konuda anlaşan Katalan ekibi, maddi açıdan zorluk yaşıyor.

İspanyol devi, 28 yaşındaki futbolcu için 120 milyon euroluk bonservis bedelini bulmaya çalışıyor.

Barcelona gibi Antoine Griezmann da bu transfer için bekleyişe geçti. Tatil sonra Katalan ekibiyle sözleşme imzalamak üzere Barselona'ya giden Fransız yıldız, Camp Nou Stadı’nı gezdi.

İspanyol basını, Barcelona'nın Griezmann transferini 48 saat içinde açıklayacağını iddia etti.

Atletico Madrid ile 5 sezonda 257 maça çıkan Antoine Griezmann 133 gol attı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.