Avustralya'da direk krizi

Avustralya'nın en üst düzeydeki futbol liginde direk krizi. Yeni yılın bir kaç saat öncesinde oynanan maçta kırılan kale direği, mücadelenin 45 dakika durmasına sebep oldu

Avustralya futbolu, yeni yıla direk krizi ile girdi. 2019'a saatler kala oynanan karşılaşmada kırılan kale direği, mücadelenin 45 dakika durmasına sebep oldu.

Ülkenin en üst düzey liginde oynanan Central Coast Mariners - Perth Glory maçı akıllara bu görüntülerle kazındı.

Perth'lü Mrcela, serbest vuruşta yapılan ortayı kafayla filelere gönderdi. Ancak bu vuruş, ona pişmanlıktan başka birşey getirmedi.

Hem gol ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı; hem de hızını alamayıp ağlara takılması, direğin kırılmasına sebep oldu.

Bu pozisyonun ardından kale direğinin değiştirilmesi için mücadeleye 45 dakika ara verildi. Futbolcular bu anlarda soyunma odasına gönderildi.